Prospre è un'app di pianificazione dei pasti che genera piani alimentari personalizzati per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di fitness. L'app crea piani pasto che corrispondono agli obiettivi calorici e macroeconomici dell'utente per la settimana, che possono essere modificati scambiando i pasti, aggiungendo ricette e impostando intervalli per i macronutrienti. L'app offre anche un AI Coach che analizza il peso e l'assunzione di cibo dell'utente, fornendo suggerimenti per rimanere in pista. La funzione di tracciamento macro consente agli utenti di tenere traccia di tutto ciò che mangiano e offre la scansione di codici a barre e uno scanner di informazioni nutrizionali, consentendo agli utenti di scansionare oltre 300.000 prodotti alimentari per tenere traccia di oltre 150 nutrienti. La pianificazione flessibile dei pasti dell'app offre la possibilità di inserire dolcetti nel piano rispettando i macro. Prospre offre anche una lista della spesa automatica con compilazione automatica Amazon Fresh, liste della spesa stampabili e grafici sull'avanzamento del peso. Gli utenti possono scaricare l'app per dispositivi iOS e Android. Con Prospre, gli utenti possono facilmente raggiungere obiettivi dietetici basati sui macro senza dover mangiare lo stesso cibo ogni giorno. L'app riceve un punteggio elevato sull'App Store, con gli utenti che ne elogiano la facilità d'uso e l'efficacia nel fissare obiettivi dietetici a lungo termine.

Sito web: prospre.io

