Piattaforma immobiliare commerciale end-to-end: investi, vendi e affitta immobili commerciali supportati da dati verificati. PropReturns è una piattaforma online per acquistare, vendere e affittare immobili commerciali in India. Il mercato immobiliare in India è altamente frammentato e afflitto dalla mancanza di trasparenza. Consentiamo ad aziende e privati ​​in India di effettuare transazioni immobiliari commerciali supportate da dati.

Sito web: propreturns.com

