Prommt è una piattaforma di richiesta di pagamento sicura che trasforma i pagamenti telefonici rischiosi e dispendiosi in termini di tempo in transazioni online sicure. Prommt offre ai commercianti la possibilità di inviare richieste di pagamento istantanee e personalizzate ai clienti tramite e-mail, SMS o messaggi online; offrendo un'esperienza di pagamento online sicura e senza interruzioni direttamente ai clienti. Ideale per i clienti aziendali, Prommt è un'applicazione basata sul Web completamente scalabile in grado di fornire alle grandi organizzazioni una facile gestione degli utenti e un controllo degli accessi a più livelli per team complessi in più sedi. Integrandosi completamente con i fornitori di pagamenti esistenti, Prommt consente ai clienti di mantenere i rapporti con il loro attuale gateway o processore di pagamento con carta. Ricco di funzionalità intelligenti tra cui tokenizzazione sicura delle carte, pagamenti ricorrenti, addebito automatico, ricevute automatizzate, avvisi intelligenti e comunicazioni di pagamento completamente brandizzate, Prommt fornisce tutti gli strumenti necessari per trasformare i tuoi processi di pagamento.

Sito web: prommt.com

