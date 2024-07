Promethean AI è uno strumento rivoluzionario di intelligenza artificiale (AI) che collabora con gli artisti per costruire mondi virtuali. Offre una gamma di funzionalità progettate per aiutare gli artisti nella risoluzione di problemi creativi, generare idee e automatizzare attività banali e non creative. Ha anche la capacità di imparare e adattarsi ai gusti individuali di ciascun Artista. La versione gratuita di Promethean AI è disponibile per uso non commerciale e sono disponibili opzioni di licenza aggiuntive per progetti con finanziamenti inferiori a 100.000 dollari all'anno (Indie) e superiori (Professional). Promethean AI nasce da un'idea di Andrew Maximov, direttore artistico tecnico di Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). Andrew, insieme a un team di specialisti esperti in tecnologia e intrattenimento, hanno lavorato insieme per creare uno strumento che renda più semplice per gli artisti creare e condividere il proprio lavoro. L'obiettivo di Promethean AI è democratizzare il processo creativo e consentire a chiunque di creare storie che altrimenti sarebbero impossibili. Promethean AI offre una gamma di strumenti progettati per aiutare gli artisti, dall'installazione e personalizzazione delle risorse, alle basi della riga di comando e all'insegnamento di Promethean . Inoltre, Promethean AI offre un programma di stage in arte ambientale, in cui scambiano la loro esperienza nella costruzione di mondi virtuali con informazioni su come rendere l'esperienza dell'artista migliore e più veloce. Infine, sono apparsi in varie pubblicazioni, come WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz e Gamasutra.

Sito web: prometheanai.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Promethean AI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.