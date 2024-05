Project Insight è un pluripremiato software di gestione del lavoro e dei progetti che centralizza tutto il lavoro, le attività e i progetti in un'unica piattaforma online facile da usare. Collega tutto, dai problemi, alle approvazioni, alle spese, alla pianificazione, allo sviluppo e altro ancora, per offrire ai tuoi stakeholder visibilità in tempo reale del tuo portafoglio. PI è offerto come versione espandibile gratuita o come edizione aziendale completa e realmente personalizzabile. Lo strumento è stato utilizzato da oltre 10.000 utenti in aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori dal 2002. PI è riconosciuta come una soluzione leader di gestione di progetti e portfolio (PPM) per la sua pianificazione intelligente, la potente gestione delle risorse, le funzionalità di tempo e budget, la pianificazione in tempo reale reporting di progetti e portfolio e metodologie agili, a cascata e Kanban semplificate. La soluzione PPM di PI è flessibile e completamente personalizzabile e offre integrazioni pronte all'uso con applicazioni software come: JIRA, QuickBooks, Azure DevOps, Office 365, Salesforce, Google e altro ancora. PI offre anche una solida app mobile e il miglior supporto clienti del settore.

