Profi è una piattaforma operativa all-in-one per fornitori di servizi professionali incl. allenatori, consulenti, formatori, terapisti e altri. Progettato per i fornitori di servizi professionali, Profi ti aiuta a semplificare facilmente tutte le operazioni e a far crescere la tua attività in modo più efficiente. Scelto da oltre 1.000 professionisti, Profi ti consente di: - Risparmiare 140 ore all'anno automatizzando il lavoro intenso - Impressionare facilmente i clienti fornendo un'esperienza differenziante - Ampliare le tue offerte aziendali Puoi utilizzare Profi come fornitore singolo, come team di professionisti o come impresa. Casi d'uso comuni: - Pianifica sessioni di coaching 1:1 e di gruppo con i clienti - Esegui sessioni tramite lo strumento di videoconferenza integrato o Zoom - Crea e vendi corsi/programmi - Tieni traccia dei progressi dei tuoi clienti e coinvolgili con moduli - Addebita iscrizione o abbonamento commissioni: ricevi pagamenti per sessioni e altri servizi tramite un sistema di fatturazione unificato

