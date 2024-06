PresentationGPT è un generatore di presentazioni basato sull'intelligenza artificiale che crea presentazioni di alta qualità in pochi secondi. Utilizza GPT-4, i modelli di generazione linguistica più avanzati disponibili per alimentare i loro algoritmi di intelligenza artificiale e generare presentazioni impressionanti. Lo strumento è progettato per funzionare perfettamente con PowerPoint e Presentazioni Google, consentendo agli utenti di scaricare e modificare facilmente le proprie presentazioni. PresentationGPT offre una varietà di temi e modelli di progettazione che possono essere utilizzati per produrre presentazioni accattivanti e dettagliate che lasciano un'impressione duratura sul pubblico. Inoltre, lo strumento offre un piano gratuito che include presentazioni illimitate, modelli di progettazione di base e formati di file modificabili di alta qualità per PowerPoint e Presentazioni Google, tra le altre funzionalità. Esiste anche un piano pay-per-download a $ 4,99, che consente agli utenti di accedere a funzionalità simili pagando una tariffa una tantum per download. PresentationGPT ha una struttura tariffaria semplice e trasparente, senza costi nascosti, abbonamenti o registrazioni richieste. Gli utenti possono accedere alle proprie presentazioni gratuitamente e pagare solo quando le scaricano. Lo strumento è stato elogiato dai suoi utenti per la sua semplicità, trasparenza e capacità di produrre presentazioni personalizzabili di alta qualità in pochissimo tempo. PresentationGPT è uno strumento ideale per chiunque cerchi un modo efficiente ed efficace per sviluppare presentazioni straordinarie senza dedicare ore alla progettazione e alla formattazione.

Sito web: presentationgpt.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a PresentationGPT. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.