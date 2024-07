Portrait AI è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale che genera ritratti in stile 18° secolo dai selfie caricati. È disponibile come app mobile su entrambe le piattaforme iOS e Android. Gli utenti possono creare i propri ritratti unici semplicemente caricando una foto tessera del proprio volto. Lo strumento consiglia di evitare gli occhiali e suggerisce di utilizzare una foto con un'ampia area del viso per ottenere i migliori risultati. Inoltre, l'app offre un'ampia gamma di altri filtri, tra cui Cartoni animati, Ritratto HD, Halloween e altro, per un totale di oltre 100 opzioni. Questi filtri consentono agli utenti di migliorare e trasformare ulteriormente i propri ritratti in base alle proprie preferenze. Il sito Web ufficiale fornisce collegamenti per scaricare l'app dall'Apple App Store e da Google Play Store, garantendo l'accessibilità a un'ampia gamma di utenti. Il sito Web include anche collegamenti all'informativa sulla privacy e ai termini di servizio per coloro che cercano ulteriori informazioni. Nel complesso, Portrait AI offre alle persone un modo divertente e creativo di sperimentare l'estetica della ritrattistica del XVIII secolo attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale.

Sito web: portraitai.app

