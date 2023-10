Pomodor è una semplice app basata sulla Tecnica del Pomodoro, creata per aiutarti a concentrarti su ciò che conta! Ti consente di suddividere il tuo lavoro in sessioni, etichettarle e ricevere una notifica quando il tempo è scaduto. Dai un'occhiata alle tue abitudini lavorative nella pagina delle statistiche e accedi per sincronizzare i tuoi dati.

Sito web: pomodor.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Pomodor. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.