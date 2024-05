The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), una rivista peer reviewed della National Academy of Sciences (NAS), è una fonte autorevole di ricerca originale e di grande impatto che abbraccia ampiamente le scienze biologiche, fisiche e sociali. La rivista ha una portata globale e la presentazione è aperta a tutti i ricercatori di tutto il mondo. Il PNAS è stato fondato nel 1914 in onore del semicentenario dell'Accademia Nazionale delle Scienze. Da allora, abbiamo lavorato per pubblicare solo la ricerca scientifica di altissima qualità e per renderla accessibile a un vasto pubblico. Inoltre, PNAS pubblica notizie scientifiche, commenti, prospettive, contenuti speciali, podcast e profili dei membri NAS.

Sito web: pnas.org

