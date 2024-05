Plotch è un ERP per l'e-commerce basato sull'intelligenza artificiale per le piccole imprese a livello globale. Plotch è una piattaforma tecnologica completamente focalizzata che guida l'automazione utilizzando l'intelligenza artificiale per le attività online e soddisfa tutte le esigenze di un'attività di e-commerce. Plotch riunisce tutti gli strumenti e le integrazioni in modo fluido. Plotch inserisce inoltre un livello di intelligenza artificiale su tutti i processi e le analisi per consentire l'automazione, la crescita e la gestione delle eccezioni. Se sei un imprenditore, questo è il software di e-commerce più semplice e allo stesso tempo più potente disponibile per le operazioni di e-commerce. Di seguito sono riportati alcuni dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo di Plotch: * Semplice: facile da usare * Completo: tutto in un unico posto * Scalabile: scala facilmente Di seguito sono riportate le soluzioni disponibili in Plotch: UN. Avvia il negozio online di e-commerce B. Avvia l'app mobile E-commerce C. Avvia i mercati online D. Avvia negozi offline multicanale e. Gestisci l'inventario

Sito web: plotch.ai

