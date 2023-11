L'applicazione funziona con il metodo affidabile Plenda, in cui i compiti vengono annotati, programmati e spuntati. Basta inserire un argomento, ripetere per riempire l'orario e inserire immediatamente i compiti. Compila le tue attività doposcuola e pianifica attività una tantum nella tua lista di cose da fare. Molti compiti in un giorno? Pianifica una pausa tra le tue attività. Attività non completata o modifica del programma? È sufficiente spostare l'attività o l'argomento a un altro giorno.

Sito web: planning-en-agenda.nl

