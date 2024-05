PlayPlus è la piattaforma di streaming di proprietà e gestita da Rede Record, uno dei più grandi conglomerati mediatici in Brasile. Offre accesso in diretta e su richiesta ai contenuti dei canali televisivi di Record, nonché a produzioni originali e contenuti esclusivi. La piattaforma PlayPlus consente agli utenti di accedere con un account esistente o di creare un nuovo account per avviare lo streaming dei contenuti disponibili. Serve come hub per gli spettatori per accedere alla programmazione di Rede Record oltre la semplice televisione tradizionale, fornendo un modo conveniente per guardare trasmissioni in diretta o aggiornarsi su spettacoli su richiesta. Le caratteristiche principali di PlayPlus includono: * Streaming live dei canali TV di Rede Record * Accesso su richiesta a programmi, film e altri contenuti dalla Raccolta di dischi *Programmazione originale e contenuti esclusivi prodotti per la piattaforma di streaming * Possibilità di creare un account utente e personalizzare le preferenze di visualizzazione PlayPlus è una parte importante della strategia di Rede Record volta ad espandere la propria portata e fornire agli spettatori maggiore flessibilità nel modo in cui consumano i contenuti della rete nell'era digitale.

Sito web: playplus.com

