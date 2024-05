Plai è lo strumento pubblicitario basato sull'intelligenza artificiale creato per team e agenzie di marketing. Migliaia di inserzionisti utilizzano Plai per creare annunci Facebook, Google Ads e TikTok Ads da un prompt ChatGPT. Plai trova automaticamente il tuo pubblico di destinazione, genera la tua creatività e lancia le tue campagne pubblicitarie come un professionista in pochi secondi, senza alcuna esperienza richiesta. Che tu abbia bisogno di acquisire nuovi contatti per la tua startup, di vendite per il tuo negozio di e-commerce o di far crescere il tuo marchio, Plai è la tua super app per il marketing.

Sito web: plai.io

