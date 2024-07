Pixelcut è uno strumento di progettazione online che utilizza l'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a creare facilmente foto di prodotti, annunci e altri contenuti visivi per i negozi online. Una delle sue caratteristiche principali è la possibilità di rimuovere sfondi o cancellare oggetti dalle immagini, rendendo più semplice la creazione di immagini dall'aspetto professionale. Gli utenti possono scegliere tra migliaia di modelli per convertire gli spettatori in clienti. Lo strumento dispone anche di un upscaler delle immagini, che migliora la qualità dell'immagine, e di una gomma magica che consente un fotoritocco semplice e veloce. Lo studio virtuale consente agli utenti di creare 10 volte più foto di prodotti senza la necessità di viaggiare o di attrezzature professionali. Pixelcut fornisce un'API per coloro che desiderano utilizzare la tecnologia per migliorare i propri prodotti o servizi. Nel complesso, Pixelcut mira a semplificare il processo, spesso complesso e dispendioso in termini di tempo, di progettazione di foto di prodotti e annunci per le attività di e-commerce. Gli strumenti di editing basati sull'intelligenza artificiale consentono all'utente di creare contenuti visivamente accattivanti con il minimo sforzo e senza bisogno di competenze o attrezzature fotografiche professionali. È uno strumento utile per coloro che non hanno esperienza di progettazione e desiderano creare immagini di alta qualità per il proprio sito Web, social media o negozio online.

Sito web: pixelcut.ai

