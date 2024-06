Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Pixcap è una piattaforma di progettazione basata sul web su misura per marchi, startup e agenzie creative di tutte le dimensioni, che consente loro di realizzare rapidamente progetti di branding 3D di grande impatto. L’integrazione di elementi 3D nel branding, nella pubblicità, nelle presentazioni dei prodotti e nei contenuti dei social media si è rivelata significativamente più accattivante rispetto ai tradizionali design piatti, con conseguente maggiore visibilità del marchio e un notevole aumento del 40% dei tassi di conversione. La nostra missione è rendere la creazione di progetti e video 3D di livello professionale accessibile e semplice per tutti. Basta trascinare e rilasciare gli elementi 3D desiderati e personalizzarli per adattarli all'estetica del tuo marchio. Con Pixcap puoi elevare il tuo marchio attraverso: - Un'ampia libreria di risorse 3D personalizzabili. - Diversi kit di mockup di branding: generazione basata sull'intelligenza artificiale di modelli 3D realistici da testo semplice o immagini 2D. - Animazioni accattivanti che danno vita ai tuoi progetti. Visita il sito web: https://pixcap.com

