Pickit mira a essere la piattaforma DAM più intelligente e semplice del pianeta, rendendo più semplice che mai l'acquisizione, l'archiviazione, la condivisione, l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse digitali. Statisticamente, il 70% delle risorse digitali sono sottoutilizzate o non vengono mai utilizzate, rendendo la creazione di contenuti una totale perdita di tempo. E dollari. Le cause più comuni sono file sparsi, sistemi di storage multipli e DAM complicati che nessuno vuole utilizzare. Pickit risolve questo problema con un'unica fonte di verità per tutte le tue risorse visive, documenti, modelli e linee guida, il tutto integrato con le tue applicazioni preferite. Pickit Enterprise include: - Gestione delle risorse multimediali - Gestione dei documenti - Gestione del marchio - Gestione delle licenze - Dashboard approfondimenti - Creazione di contenuti - Pickit Family™ multimarca - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Condivisione e collaborazione esterna - Accesso all'organizzazione e SSO - Utente Gestione - Mercati Media - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - Integrazioni Plug & Play - Pickit API DAM smart. DAM semplice.™

Sito web: pickit.com

