Photoleap, sviluppata da Lightricks, è un'app di fotoritocco all-in-one progettata principalmente per l'utilizzo di iPhone. Questo strumento creativo presenta molteplici funzionalità tra cui alterazioni dello sfondo, rimozione di oggetti, creazione di collage e applicazione di vari filtri ed effetti, oltre a nuove funzionalità come gli esclusivi filtri AI di Aquaman. Inoltre, ospita anche un set completo di strumenti AI che comprendono aspetti come AI Photo Enhancer, AI Headshot Generator, AI Tattoo Generator, AI Image Generator, AI Avatar Generator e molti altri. Gli strumenti di modifica facilitano la rimozione di oggetti dalle foto, la combinazione di foto, la rimozione dello sfondo dalle immagini, il ritaglio delle immagini, l'aggiunta di bordi alle foto e numerose altre funzionalità. Photoleap possiede anche funzionalità per animare foto e aggiungere testo alle immagini. L'app si distingue per la sua caratteristica unica di trasformare descrizioni e disegni in immagini utilizzando l'intelligenza artificiale. Un attributo chiave è la possibilità di trasformare facilmente la narrazione e la capacità di aggiungere un tocco personale e creativo alle foto con una raccolta di adesivi, filtri, effetti e caratteri. In Photoleap sono incorporati anche potenti strumenti di modifica, tra cui unione, doppia esposizione e livelli. Inoltre, offre ai suoi utenti la comodità di creare e modificare all'interno di un'unica app integrando le funzionalità di Motionleap in Photoleap.

Sito web: photoleapapp.com

