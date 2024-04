Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per PerfectPost su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

PerfectPost è una società con sede in Francia a Tours. La missione di PerfectPost è consentire alle persone di sfruttare tutto il potenziale di LinkedIn, una piattaforma a cui teniamo molto. PerfectPost mira a rendere LinkedIn accessibile a tutti, offrendo opportunità di successo simili a quelle che abbiamo sperimentato attraverso questa incredibile rete. Funziona con Linkedin e aggiunge funzionalità ad esso. * Una barra di stile: aggiungi facilmente grassetto, corsivo ed emoji al tuo post. * Salvataggio delle bozze: salva direttamente su Linkedin per i tuoi prossimi post. * Analisi della portata in tempo reale: monitora la visibilità del tuo post per identificare i tempi e i formati migliori. * E soprattutto: La riga "vedi altro" per visualizzare dove il "...vedi altro" taglierà il tuo post.

Sito web: perfectpost.social

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a PerfectPost. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.