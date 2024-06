Perfecto di Perforce è la piattaforma di test di app web e mobili più affidabile nel settore. Le strategie di test patchwork appartengono al passato perché con Perfecto gli utenti possono godere di un'esperienza di test end-to-end senza soluzione di continuità da qualsiasi parte del mondo. Sfrutta il cloud di livello aziendale per eseguire test su dispositivi reali, virtuali o su una combinazione di entrambi, a seconda di quale si adatta meglio alle tue esigenze. Il rilevamento dei bug è più veloce che mai e consente agli utenti di rilevare e correggere molto prima nel ciclo. Le robuste funzionalità di reporting intelligente di Perfecto aiutano a identificare rapidamente i problemi attraverso l'analisi dei fallimenti dei test e il filtraggio dei falsi negativi. Automatizza i test dal tuo CI e sincronizza tutti i tuoi report in un unico posto. Correggi rapidamente i difetti con gli artefatti di test più completi del settore. La virtualizzazione della rete e la simulazione degli utenti ti consentono di eseguire test come i tuoi utenti e di ridurre la possibilità di sfuggire ai difetti. Estendi la copertura dei test e integra completamente la tua intera toolchain. I test continui non sono mai stati così realizzabili grazie alle impareggiabili funzionalità avanzate di Perfecto, tra cui BDD e automazione senza codice, esecuzioni di test parallele e funzionalità di bursting, integrazioni aperte con i principali strumenti DevOps e framework di automazione, dashboard CI, mappe di calore, raccolta di artefatti avanzati e ML-driven analisi di prova. Rivoluziona la tua strategia di test e scopri perché più della metà delle aziende Fortune 500 si affidano a Perfecto come partner di test. Un tempo di attività del 99,9% significa test migliori, risparmio di tempo e denaro e un'app superiore come risultato finale. Per ulteriori informazioni o per iniziare una prova gratuita di 14 giorni, visitare www.perfecto.io.

Sito web: perfecto.io

