Pelcro è una piattaforma all-in-one per la gestione degli abbonamenti e degli abbonamenti. Una piattaforma completa e self-service senza codice richiesto ma dotata di tutti gli strumenti di sviluppo per fornire la massima flessibilità. Funzionalità principali di Pelcro: - Crea facilmente abbonamenti e prodotti e-commerce in un unico posto - Crea facilmente paywall misurati, scegli quali contenuti o funzionalità devono essere protetti da un paywall - Utilizza il targeting avanzato per personalizzare la lingua e la valuta in base alla posizione dell'utente - Crea e personalizza l'esperienza utente in base al tuo marchio - Esperienza di pagamento veloce con Google Pay, Apple Pay e PayPal -Gestisci gli utenti dal CRM o consenti loro di apportare modifiche dalla dashboard self-service -Personalizza e automatizza il percorso di pagamento e i modelli di prezzo e flusso di utenti in base alle tue preferenze - Esporta report analitici inclusi ricavi lordi, nuovi abbonamenti - Offriamo supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Visita Pelcro.com per richiedere una demo o richiedere la tua prova GRATUITA di 14 giorni.

Sito web: get.pelcro.com

