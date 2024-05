Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per PDCflow su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

PDCflow fornisce software di comunicazione dei pagamenti in modo che le aziende possano riscuotere pagamenti, ottenere firme elettroniche e consegnare documenti in modo sicuro attraverso i canali preferiti dai consumatori: portali di pagamento online, SMS/SMS ed e-mail. La nostra tecnologia brevettata Flow consente alle organizzazioni di creare flussi di lavoro personalizzati, da semplici a complessi, in modo che il personale possa portare avanti il ​​business in un paio di clic e i consumatori possano facilmente rivedere e completare le transazioni richieste. Inizia oggi utilizzando la nostra piattaforma PDCflow online o integra le nostre API intuitive per gli sviluppatori per aggiungere flussi di lavoro di pagamento e comunicazione direttamente nel tuo sistema esistente.

Sito web: pdcflow.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a PDCflow. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.