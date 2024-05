Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per 太平洋科技 su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Pacific Technology è un portale IT professionale che fornisce notizie, recensioni, guide allo shopping e altri contenuti su vari aspetti digitali, hardware, casa intelligente, tecnologia automobilistica e altri aspetti. Fondato nel 2000, questo sito Web è uno dei primi portali professionali IT in Cina, con una grande quantità di informazioni tecnologiche più recenti e report approfonditi ogni giorno. Copre tutti gli aspetti del settore IT ed è un'importante fonte di informazioni per gli appassionati del digitale e della tecnologia. A giudicare dal contenuto del sito web, Pacific Technology ha una certa influenza e autorità nel campo IT nazionale.

Sito web: pconline.com.cn

