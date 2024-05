Paystand è una soluzione di pagamento digitale leader per le aziende B2B, con oltre 170.000 aziende che effettuano transazioni sulla sua rete di pagamento. Paystand semplifica l'accettazione dei pagamenti, semplifica le riscossioni e automatizza le ore di attività AR manuali. Utilizzando Paystand, puoi abilitare pagamenti senza commissioni e semplificare processi e operazioni contabili complessi come incassi, riconciliazione dei pagamenti e flusso di lavoro di comunicazione con i clienti. Non troverai commissioni o ricarichi aggiuntivi associati alla rete di Paystand. Puoi invece accedere alle tariffe di elaborazione all'ingrosso e riscuotere i pagamenti elettronicamente senza pagare alcuna commissione di transazione. Con un solido supporto per molti ERP come NetSuite, Xero e altri sistemi di e-commerce come Magento ed Epicor, le integrazioni di Paystand migliorano l'intera esperienza di pagamento del cliente. Paystand ti aiuta a ridurre i costi e a liberare risorse AR in tutta la tua azienda per migliorare il risparmio sui costi, la produttività del team e il flusso di cassa.

Sito web: paystand.com

