Payfirma è una pluripremiata società di pagamenti che aiuta le aziende ad accettare carte di credito e debito online, nei negozi e su dispositivi mobili. Oltre 8.000 aziende in tutto il Nord America utilizzano gli strumenti di pagamento di Payfirma per essere pagati facilmente e conservare tutti i dati delle transazioni in un unico semplice posto. Quando le aziende utilizzano i dati per prendere decisioni su clienti, prodotti e dipendenti, gestiscono aziende più intelligenti e di maggior successo.

Sito web: payfirma.com

