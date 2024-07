Passport Photo Online è uno strumento progettato per creare foto biometriche adatte a documenti ufficiali come passaporti, visti e carte d'identità. Questo strumento semplifica il processo, consentendo agli utenti di scattare foto di qualità professionale senza uscire di casa. Si rivolge a vari requisiti fotografici globali, per diversi documenti. Gli utenti possono fare clic su un selfie o caricarne uno esistente, che viene poi messo a punto dall'intelligenza artificiale e successivamente verificato da un esperto per garantire la conformità al 100%. Dopo la verifica, lo strumento consente il download istantaneo di foto digitali o consegna foto stampate direttamente a casa dell'utente. Il sito Web e l'app forniscono inoltre linee guida su come prepararsi per la fotografia, compreso il posizionamento ottimale del viso, la distanza dalla fotocamera e le condizioni di illuminazione. Anche i potenziali errori comuni quando si fa clic sulle foto del passaporto vengono evidenziati attraverso questa piattaforma. Lo strumento pone particolare enfasi sul mantenimento delle espressioni facciali neutre, evitando i filtri dei social media e garantendo che le foto siano chiare, colorate, attuali e posizionate su uno sfondo bianco e solido. L'app è progettata per essere veloce, affidabile, facile da usare e versatile. È operativo a livello globale e offre risultati di alta qualità. Lo strumento vanta un'elevata percentuale di successo con una politica di rimborso per le foto non conformi.

Sito web: passport-photo.online

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Passport Photo Online. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.