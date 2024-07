Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per PaperRater su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

PaperRater è uno strumento online progettato per correggere e valutare lavori scritti come saggi e articoli. Questo strumento si concentra sul rilevamento e sulla correzione degli errori grammaticali e ortografici all'interno del testo, nonché sul controllo del plagio. Inoltre, fornisce un sistema di valutazione per la qualità della scrittura. Oltre a queste funzionalità principali, PaperRater offre una varietà di risorse di supporto su grammatica, scrittura e ortografia. Le estese capacità di rilevamento e le risorse aggiuntive di questo strumento lo rendono una soluzione completa per gli scrittori che cercano di migliorare la precisione e l'originalità del proprio lavoro, fornendo allo stesso tempo un feedback utile sulla qualità della scrittura. PaperRater utilizza cookie avanzati e altre tecnologie di tracciamento per comprendere le interazioni dell'utente con lo strumento e per fornire contenuti e annunci pertinenti agli interessi dell'utente. Nonostante le sue partnership pubblicitarie, PaperRater rispetta la privacy dei dati degli utenti e offre varie scelte sull'utilizzo dei dati e sul consenso.

Sito web: paperrater.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a PaperRater. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.