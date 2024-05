Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Pando su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La progressione dei dipendenti è spesso opaca, non strutturata, disinformata e soggettiva. Di conseguenza, molti dipendenti vengono trascurati, si sentono bloccati, si disimpegnano e alla fine se ne vanno. Pando ritiene che scale di carriera strutturate, trasparenti e attuabili promuovano l'equità, responsabilizzino i team e creino uno scopo per tutti i dipendenti. Pando è qui per aiutare tutti ad avere un impatto significativo e a crescere lungo il percorso! Pando è la prima piattaforma di progressione dei dipendenti che combina feedback, valutazioni e obiettivi basati sulle competenze per monitorare e misurare continuamente la crescita di un dipendente al livello successivo.

Sito web: pando.com

