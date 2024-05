Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Palla su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Palla consente pagamenti P2P istantanei dagli Stati Uniti verso altri paesi, un mercato da 65 miliardi di dollari all'anno. L'invio e la ricezione di rimesse oggi è lento, dispendioso in termini di tempo e scomodo per tutte le parti, poiché è un processo basato principalmente sul contante. Con Palla, i mittenti negli Stati Uniti possono farlo in pochi tocchi sul proprio telefono e i destinatari ricevono i loro soldi in pochi secondi.

Sito web: palla.app

