PagesJaunes è una directory online leader e una piattaforma di ricerca locale in Francia. Serve come risorsa completa per trovare aziende, servizi e informazioni di contatto in tutto il paese, rivolgendosi sia ai consumatori che alle imprese. Con caratteristiche: * Business Directory. * Recensioni e valutazioni degli utenti. * Mappe e indicazioni. * Categorie e filtri. * Profili aziendali migliorati. * Servizi di prenotazione e appuntamento. * Applicazione per dispositivi mobili. * Soluzioni pubblicitarie. * Integrazione con i social media. PagesJaunes è una risorsa preziosa per chiunque cerchi di trovare e connettersi con aziende e servizi locali in Francia. La sua directory completa, le recensioni degli utenti e le funzionalità aggiuntive lo rendono una piattaforma di riferimento sia per i consumatori in cerca di servizi che per le aziende che desiderano migliorare la propria presenza online.

Sito web: pagesjaunes.fr

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a PagesJaunes. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.