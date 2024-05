Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per pagealive su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Pagealive è un widget di chat video in diretta che consente alle aziende di offrire supporto e coinvolgimento personalizzati e in tempo reale ai propri clienti. La nostra missione è trasformare l'esperienza del cliente fornendo una soluzione di chat video dal vivo intuitiva che favorisce connessioni significative e aumenta i tassi di conversione. Questo piano di marketing e vendite delinea le nostre strategie per creare consapevolezza, stimolare la domanda e aumentare le vendite di pagealive. Il nostro approccio prevede campagne di marketing mirate, partnership strategiche e un team di vendita dedicato per massimizzare la nostra portata e il nostro impatto.

