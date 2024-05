OvationCXM è la prima società di Customer Experience Management (CXM) che aiuta le aziende e i loro ecosistemi di partner a offrire esperienze cliente eccezionali sbloccando informazioni isolate per espandere la visibilità, la collaborazione e la comunicazione nell'intero ecosistema di un'organizzazione. In tempo reale. Prima che i clienti si sentano frustrati e se ne vadano. E senza modificare i sistemi legacy o richiedere una singola riga di codice. La piattaforma di OvationCXM, CXMEngine, include connettori precostruiti per le tecnologie più diffuse al mondo, abbattendo i silos tra sistemi disconnessi in modo che le aziende possano gestire l'intero percorso del cliente, dall'inizio alla fine. La soluzione Journeys della piattaforma consente alle aziende di progettare e adattare i viaggi al volo, nei momenti che contano per aiutare i clienti a raggiungere la loro destinazione. Se i punti di contatto avvengono all'interno dell'organizzazione o esternamente con partner di terze parti. Componenti aggiuntivi intelligenti, come la nostra distribuzione intelligente e just-in-time della conoscenza e la comunicazione multicanale, vengono visualizzati in un unico pannello di controllo, eliminando la necessità di passare da un sistema all'altro. Le aziende ossessionate dal cliente, dai servizi finanziari all'assistenza sanitaria ai fornitori di tecnologia, scelgono CXMEngine di Ovation per progettare e gestire esperienze cliente illimitate e personalizzate su vasta scala. OvationCXM ha pubblicato il Financial Services CXM Impact Report, che ha intervistato oltre 4.000 clienti di business banking sulla loro esperienza con il proprio istituto finanziario e ha appreso che 3 aziende su 4 hanno abbandonato l'onboarding di un nuovo prodotto/servizio a causa delle frustrazioni, comprese troppe persone e aziende coinvolte in il loro viaggio e la mancanza di informazioni e istruzioni. Il rapporto completo può essere scaricato su OvationCXM.com. La sede centrale di OvationCXM è a Tiburon, in California, con una forza lavoro remota a livello nazionale. Scopri di più su come gestire il viaggio e guidare l'esperienza. e sfruttare i vantaggi di fornire un percorso cliente end-to-end senza soluzione di continuità su Ovationcxm.com.

Sito web: ovationcxm.com

