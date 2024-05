Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Ottomatik su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Ottomatik è un servizio di tipo Backup-as-a-Service (BaaS), il che significa che dovrai installare il loro agente sui tuoi server e gestire i dati di backup dal loro pannello di amministrazione. Ottomatik è un servizio a pagamento, ma è comunque disponibile un'opzione gratuita adatta agli utenti con un solo server. Pertanto, con l'utilizzo gratuito, puoi creare un processo di backup con una frequenza di backup massima di una volta al giorno e avere comunque il supporto per l'invio dei dati di backup ai tuoi account di archiviazione come Google Drive, Amazon S3,... Tuttavia, per siti Web e server più critici, potresti prendere in considerazione l'utilizzo del pacchetto Professional, che consente più processi di backup e una frequenza di backup massima di ogni 5 minuti, garantendo il backup dei dati in tempo reale.

Sito web: ottomatik.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ottomatik. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.