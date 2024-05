Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per 东方日报 Malaysia su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Agli occhi della comunità cinese malese, l'Oriental Daily è un quotidiano cinese che osa riportare la verità, è indipendente e neutrale, ed è un vero portavoce del popolo che consente al pubblico di vedere la verità sulle notizie. "Oriental Daily" è stato fondato il 29 settembre 2002. La sua sede principale si trova nella capitale Kuala Lumpur. Si posiziona come un giornale di alta qualità per la classe media e alta, focalizzato sulla trasmissione della conoscenza e sulla promozione del progresso sociale. Con lo spirito di audacia di aprire la strada alle nuove tendenze, l'Oriental Daily è diventato il primo quotidiano cinese in Malesia ad essere pubblicato in un formato compatto il 1 luglio 2007.

Sito web: orientaldaily.com.my

