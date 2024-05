La piattaforma di abbonamento di Ordergroove aiuta marchi e rivenditori innovativi a costruire relazioni continue e altamente redditizie con i propri clienti trasformando gli acquisti una tantum in transazioni ricorrenti. Marchi in rapida crescita come Dollar Shave Club, The Honest Company e OLLY si affidano alla piattaforma flessibile in abbonamento di Ordergroove, all'intelligenza artificiale e all'impareggiabile esperienza dei consumatori per stabilire e gestire i loro rapporti di entrate ricorrenti. Ordergroove è indipendente dalla piattaforma e si integra perfettamente con tutte le principali piattaforme di eCommerce, tra cui Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud e Magento.

Sito web: ordergroove.com

