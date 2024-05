OrdaSoft è una società di web design e sviluppo web specializzata nella creazione di siti Web utilizzando piattaforme CMS popolari come Joomla, Drupal e WordPress. S OrdaSoft è stata fondata oltre 10 anni fa e ha una vasta esperienza nel settore del web design e dello sviluppo. Hanno creato oltre 120 modelli Joomla, 35 temi WordPress e 30 temi Drupal. Offrono un'ampia gamma di modelli e temi di siti Web per vari settori e casi d'uso, tra cui affari, immobiliare, automobilistico, blog e altro ancora. Molti di questi modelli sono disponibili gratuitamente e in versioni premium. Oltre ai modelli, OrdaSoft sviluppa e vende anche estensioni e plugin di Joomla che aggiungono varie funzionalità ai siti web, come la gestione dei veicoli, la gestione degli immobili, le librerie di prenotazione e altro ancora. L'azienda fornisce servizi di sviluppo web professionali e supporto per aiutare i clienti a creare e mantenere i propri siti web. Hanno un team di sviluppatori e designer esperti. OrdaSoft si concentra fortemente sulla creazione di soluzioni per siti Web reattive, ottimizzate per i dispositivi mobili e personalizzabili che soddisfino le esigenze di diverse aziende e organizzazioni. Hanno una comunità online attiva e un forum in cui i clienti possono ottenere supporto, fornire feedback e discutere argomenti di sviluppo web.

Sito web: ordasoft.com

