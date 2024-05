Orangescrum è un software di gestione dei progetti tutto in uno progettato per aiutare team e organizzazioni di tutte le dimensioni. Semplifica i flussi di lavoro dei progetti, collabora in modo efficace e raggiungi il successo dei progetti. Orangescrum dispone di un solido set di funzionalità per facilitare la pianificazione, l'esecuzione, il monitoraggio e il reporting dei progetti per migliorare la gestione dei progetti e migliorare la produttività. Ecco le caratteristiche principali di Orangescrum, Gestione attività: crea, assegna e assegna priorità alle attività con facilità. Puoi suddividere i progetti in attività, attività secondarie e dipendenze, garantendo una chiara comprensione dei requisiti del progetto. Pianificazione del progetto: pianifica i tuoi progetti con i diagrammi di Gantt e imposta le tappe fondamentali per visualizzare le tempistiche del progetto e garantire la consegna puntuale. Monitoraggio del tempo: monitora il tempo impiegato in attività e progetti per migliorare la produttività e fatturare con precisione ai clienti le ore fatturabili. Collaborazione in team: la collaborazione è resa semplice assegnando attività ai membri del team, condividendo file e documenti e comunicando tramite chat integrata e notifiche e-mail. Gestione delle risorse: allocare e gestire in modo efficiente le risorse, inclusi i membri del team e le attrezzature, per ottimizzare i risultati del progetto. Reporting e analisi: genera report e analisi dettagliati per monitorare l'avanzamento del progetto, identificare i colli di bottiglia e prendere decisioni basate sui dati. Integrazione: integra Orangescrum con strumenti popolari come Google Drive, Dropbox, Slack e altri per semplificare il flusso di lavoro e migliorare la produttività. Controllo degli accessi: imposta autorizzazioni basate sui ruoli per garantire la sicurezza dei dati e limitare l'accesso alle informazioni sensibili del progetto. Accessibilità mobile: accedi a Orangescrum mentre sei in movimento tramite le app mobili, assicurandoti di poter rimanere in contatto con i tuoi progetti e il tuo team, non importa dove ti trovi. Assistenza clienti: approfitta dell'assistenza clienti e delle risorse di formazione per aiutarti a ottenere il massimo da Orangescrum. Ecco i vantaggi che otterrai adottando Orangescrum: 1. Aiuta a semplificare i flussi di lavoro dei progetti, a ridurre le attività manuali e a migliorare la collaborazione del team, portando ad una maggiore produttività. 2. Ottieni informazioni dettagliate in tempo reale sullo stato di avanzamento del progetto, sull'allocazione delle risorse e sullo stato delle attività per prendere decisioni informate. 3. Ottimizzare l'allocazione delle risorse per garantire che le attività siano assegnate ai membri giusti del team con le giuste competenze. 4. Tieni traccia con precisione di tempi e spese, facilitando il controllo dei costi del progetto e migliorando la redditività. 5. Consegnare progetti nei tempi e nei limiti del budget, migliorando la soddisfazione del cliente e promuovendo relazioni a lungo termine. 6. Garantisce la sicurezza dei dati e la conformità agli standard e alle normative del settore. Orangescrum dispone di edizioni cloud, self-hosted e Open Source Enterprise con molteplici funzionalità. È uno strumento versatile di gestione dei progetti adatto a vari settori e tipi di progetti, tra cui sviluppo software, marketing, costruzione, consulenza e altro ancora. Con la sua interfaccia intuitiva e un solido set di funzionalità, Orangescrum consente alle organizzazioni di gestire in modo efficiente i progetti, rispettare le scadenze e raggiungere i propri obiettivi aziendali. Orangescrum offre diversi piani tariffari in base alle esigenze degli utenti. Normalmente è gratuito per tutti e $ 9 per 10 utenti su base mensile. Orangescrum viene fornito con 15 giorni di prova gratuita senza i dati della carta di credito. Iscriviti ora!

Sito web: orangescrum.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Orangescrum. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.