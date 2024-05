Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Optiwe è il miglior CRM WhatsApp multi-agente e multicanale per servire i clienti su WhatsApp, Instagram, Facebook e sul tuo sito web. Optiwe è una piattaforma di messaggistica basata sull'intelligenza artificiale che aiuta le aziende ad aumentare le vendite e ad automatizzare il servizio clienti su più canali, tra cui WhatsApp e Instagram. I suoi chatbot personalizzabili, il supporto multi-agente e gli strumenti di analisi consentono alle aziende di fornire esperienze personalizzate, efficienti e basate sui dati per i propri clienti in settori quali e-commerce, immobiliare, automobilistico, turismo e altri.

Sito web: optiwe.com

