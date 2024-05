Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Opkit su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Non prendere mai più il telefono. Opkit utilizza l'intelligenza artificiale per automatizzare le chiamate telefoniche di routine per studi medici, aziende di telemedicina e altre organizzazioni leader nel settore sanitario, eliminando il lavoro manuale e l'errore umano.

Sito web: opkit.co

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Opkit. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.