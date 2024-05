Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per ONES.com su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

ONES.com crea una piattaforma all-in-one con prodotti di gestione dello sviluppo software progettati per prestazioni e disponibilità elevate, che supporta team e aziende di tutto il mondo a rilasciare il proprio software più velocemente e meglio. ONES Project, ONES Wiki e ONES TestCase coprono l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software per semplificare i progetti, allineare il processo di QA e gestire la conoscenza del team.

Sito web: ones.com

