Il plug-in Portrait AI Picture Retouching di ON1 è un potente strumento che utilizza l'apprendimento automatico per migliorare e ritoccare i ritratti in modo rapido e semplice. Progettato per fotografi professionisti e appassionati, questo software ritocca perfettamente ogni volto, fornendo agli utenti risultati di livello professionale. Con il plug-in Portrait AI Picture Retouching, gli utenti possono rimuovere facilmente le imperfezioni, levigare la pelle e migliorare le caratteristiche del viso per creare ritratti straordinari. Il plug-in sfrutta algoritmi avanzati di apprendimento automatico per identificare e correggere automaticamente problemi comuni come imperfezioni, rughe e tonalità della pelle non uniformi. Questo plugin funziona perfettamente con ON1 Photo RAW, un software completo di fotoritocco, che consente agli utenti di integrare perfettamente il ritocco dei ritratti nel proprio flusso di lavoro. Può essere acquistato o sottoscritto direttamente dal sito Web ON1. Oltre alle funzionalità di ritocco dei ritratti, ON1 Photo RAW offre una gamma di altre funzionalità e strumenti, tra cui l'organizzazione delle foto, lo sviluppo di foto, strumenti di mascheramento, riduzione del rumore, modifica del cielo e vari effetti fotografici. Il software supporta anche plug-in per i software di editing più diffusi come Adobe Lightroom, Adobe Photoshop e Capture One. Che tu sia un fotografo ritrattista professionista o un appassionato che desidera migliorare le tue foto, il plug-in Portrait AI Picture Retouching di ON1 è uno strumento prezioso che semplifica il processo di creazione di ritratti straordinari con risultati di livello professionale.

Sito web: on1.com

