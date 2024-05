Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Omniclip su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Se sei stanco di pagare per utilizzare tutte le funzionalità delle applicazioni di editing video esistenti, potresti aver trovato un gioiello! Risulta che omniclip è completamente gratuito e per di più è open source. Tutto funziona all'interno del browser, non vengono utilizzati dati privati, tutto viene conservato nello spazio su disco del tuo dispositivo. - Rifinitura - Divisione - Supporta: testo, audio, video (mp4) e immagini - Modifica delle clip nell'anteprima: rotazione, ridimensionamento, styling del testo e altro ancora - Annulla Ripristina - Rendering in diverse risoluzioni, fino a 4k.

Sito web: omniclip.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Omniclip. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.