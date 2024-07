Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Old'aVista su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Old'aVista è una piattaforma online unica che mira a preservare e celebrare la storia di Internet. Alcuni punti salienti di Old'aVista includono: * Motore di ricerca: il sito fornisce un motore di ricerca che consente agli utenti di effettuare ricerche in un vasto database di contenuti fin dagli albori di Internet, in più lingue tra cui inglese, portoghese, spagnolo, francese, italiano e tedesco. * Integrazione con Internet Archive: Old'aVista è integrato con Internet Archive, consentendo agli utenti di accedere a una vasta raccolta di pagine Web archiviate, download di software e altri artefatti digitali del passato. * Directory e categorie: il sito organizza i suoi contenuti in varie directory e categorie che coprono argomenti come Arti e studi umanistici, Affari ed economia, Computer e Internet, Istruzione, Intrattenimento, Governo, Salute, Notizie e media, Attività ricreative e Sport, Riferimenti, Regionali, Scienze e scienze sociali. * Software e giochi vintage: Old'aVista presenta una raccolta di software, giochi e demo vintage a cui gli utenti possono accedere e sperimentare tramite emulatori o macchine virtuali. * Coinvolgimento della comunità: la piattaforma incoraggia il coinvolgimento degli utenti attraverso funzionalità come il libro degli ospiti, la chat e il riconoscimento dei sostenitori che aiutano a mantenere ed espandere il sito. * Preservazione della storia di Internet: fondamentalmente, Old'aVista è dedicato a salvare e rendere accessibile la ricca storia e gli artefatti culturali degli albori dell'era di Internet, garantendo che questi tesori digitali non vadano perduti nel tempo.

Sito web: oldavista.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Old'aVista. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.