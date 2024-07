Gadget è un assistente per il rilevamento degli errori di stampa 3D basato sull'intelligenza artificiale che utilizza algoritmi di visione artificiale all'avanguardia per rilevare vari errori come spaghetti, spostamenti di livello, problemi di adesione e altri errori di stampa. Può essere utilizzato per mettere in pausa automaticamente una stampa o inviare notifiche tramite SMS, e-mail, Telegram, Discord, Slack e altri servizi. Gadget può anche fornire collegamenti con frame rate completo e visualizzazioni rapide, nonché il supporto dell'app OctoPrint. La tecnologia basata sull'intelligenza artificiale è in costante apprendimento e gli utenti possono fornire feedback per contribuire a migliorare la precisione. I sostenitori di OctoEverywhere possono ricevere vantaggi aggiuntivi come tempi di rilevamento più rapidi, modelli di rilevamento AI avanzati, pausa automatica della stampa e altro ancora.

Sito web: octoeverywhere.com

