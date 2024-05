Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Numerator su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Numerator Insights offre a produttori e rivenditori visibilità sui comportamenti dei consumatori omnicanale, tra cui il cambio di marchio e canale, la penetrazione nelle famiglie e i profili degli acquirenti all'interno di una piattaforma intuitiva. Numerator Insights offre oltre 35 report flessibili per fornire risposte più rapide e approfondite sul comportamento dei consumatori in tempo reale, aiutando marchi e rivenditori a identificare opportunità di crescita. Numerator Insights si basa sui dati di Numerator OmniPanel, il panel di consumatori più ampio e diversificato d'America. Numerator OmniPanel fornisce una visione olistica del comportamento dei consumatori attraverso i canali, acquisendo più di 1 miliardo di viaggi da oltre 105.000 panelisti statici e oltre 800 attributi demografici, psicografici e di consumo dei media. Il Numerator OmniPanel fornisce approfondimenti impareggiabili sul comportamento dei consumatori omnicanale, nonché sugli atteggiamenti e le opinioni che influenzano ogni viaggio. Informazioni su Numerator: Numerator è una società di dati e tecnologia che offre velocità e scalabilità alle ricerche di mercato. Numerator unisce i dati proprietari di oltre 1 milione di famiglie statunitensi con tecnologie avanzate per fornire una comprensione dei consumatori a 360 gradi senza precedenti per il settore delle ricerche di mercato che è stato lento a cambiare. Con sede a Chicago, IL, Numerator ha più di 2.500 dipendenti in tutto il mondo. La maggior parte delle aziende Fortune 100 sono clienti di Numerator.

Sito web: numerator.com

