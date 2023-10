Nuclino è un software di collaborazione di gruppo basato su cloud che consente ai team di collaborare e condividere informazioni in tempo reale. È stata fondata a Monaco, in Germania, nel 2015. Alcune caratteristiche degne di nota includono un editor collaborativo in tempo reale WYSIWYG e una rappresentazione visiva delle conoscenze di un team in un grafico. Oltre all'applicazione desktop e basata sul Web, nel 2018 Nuclino ha lanciato un'app mobile gratuita per Android e iOS.

Sito web: nuclino.com

