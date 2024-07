Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Nonprofit Quarterly su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

The Nonprofit Quarterly è una rivista no-profit che fornisce articoli e risorse basati sulla ricerca per educare il settore non-profit. NPQ immagina un mondo in cui viviamo in una democrazia attiva i cui valori sono pienamente radicati nei diritti umani, nella giustizia economica e sociale, nell’equità razziale e nelle comunità fiorenti. La nostra missione è promuovere un settore civile attivo, impegnato e talvolta dirompente.

Sito web: nonprofitquarterly.org

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Nonprofit Quarterly. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.