Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per NonProfit PRO su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La rivista NonProfit PRO è una guida strategica per i professionisti del settore no-profit. È la fonte di riferimento per la gestione e la strategia senza scopo di lucro. Sviluppati per leader di pensiero e innovatori, trattiamo argomenti che vanno dalle questioni interne come le risorse umane, la gestione dei consigli di amministrazione e dei volontari, alla tecnologia, alle questioni fiscali e legali, alle notizie e, ovviamente, alla raccolta fondi.

Sito web: nonprofitpro.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a NonProfit PRO. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.