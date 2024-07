Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

NOLU è un'interfaccia semplice e facile da usare per interagire con il motore Open AI GPT-3. Consente agli utenti di porre domande e ricevere risposte generate dall'intelligenza artificiale senza complicazioni o configurazioni. È alimentato da una rete neurale con oltre 175 miliardi di parametri di apprendimento automatico. NOLU è accessibile da qualsiasi browser e può essere utilizzato su schermi di qualsiasi dimensione. È inoltre dotato di un sistema di addestramento basato su 45 terabyte di dati di testo e fornisce il contesto del cervello umano, che ha circa 85 miliardi di neuroni. NOLU offre una prova gratuita di 50 QA ed è progettato per fornire un'interfaccia minima in modo che gli utenti possano rimanere concentrati sulle proprie attività.

Sito web: noluai.com

