NodeChef Cloud è una piattaforma come servizio (PaaS) per la distribuzione e l'esecuzione di applicazioni Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core native del cloud tramite contenitori docker e kubernetes.

Sito web: nodechef.com

